Tony Bennett annuleert concert in Pennsylvania vanwege griep

''Namens Tony Bennett willen we zijn waardering uitspreken voor al zijn fans die kaarten hebben gekocht voor het concert. Het spijt hem dat hij niet voor hen kan optreden'', valt te lezen in een mail van de concertzaal.

Lokale krant The Morning Call meldt dat artsen de Amerikaanse jazz-zanger hebben afgeraden te reizen en op te treden. Bennett treedt al 65 jaar op en is meervoudig Grammy Award-winnaar. Zo ontving hij in 2015 een Grammmy voor zijn duetalbum met Lady Gaga in de categorie Beste traditionele popalbum. Met dat album mocht Bennett zich toen bovendien, voor de tweede keer in zijn carrière, de oudste artiest met een nummer 1-notering in de Amerikaanse albumlijst noemen.

In 2015 jaar trad het duo ook op tijdens het North Sea Jazz Festival in Ahoy Rotterdam.