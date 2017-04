Jamai en Paul Elstak naar Foute Party Qmusic

Jamai zal tijdens zijn optreden onder andere zijn debuutsingle weer zingen: "Super leuk om straks voor 40.000 mensen Step Right Up te mogen zingen! Heb er nu al zin in!'', zegt de eerste Idols-winnaar.

Ook Nakatomi, Rednex en Cascada zullen op 23 en 24 juni optreden tijdens de Foute Party in de Brabanthallen in Den Bosch, net als de dj’s van Qmusic.

Vorig jaar kwamen ruim 36.000 bezoekers naar de Foute Party in de Brabanthallen. Dit jaar is er plaats voor 40.000 bezoekers en er is een tweede podium.