Kensington op clubtour door Nederland

De band tourt in februari en maart 2018 langs de concertzalen Paradiso en Melkweg in Amsterdam, 013 in Tilburg, Limburgzaal in Heerlen, TivoliVredenburg in Utrecht, Oosterpoort in Groningen, Doornroosje in Nijmegen en Paard van Troje in Den Haag.

Zanger Eloi Youssef legt uit: "Het is fantastisch dat we de afgelopen jaren zoveel grote shows hebben mogen spelen. We zijn daar heel trots op, en we zijn dat nog lang niet zat, maar het staat ook al langer op ons verlanglijstje om weer in de Nederlandse clubs te spelen."

Gitarist Casper Starreveld vult aan: "Dit zijn de zalen waar we eerder veel gespeeld hebben. Deze tour is óók voor de fans: die van het eerste uur, maar ook de mensen die vorige week zijn ingestapt. Dit is de kans om ons in een wat intiemere setting te zien."

In november geeft de band eerst nog vijf uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Het laatste album van Kensington, Control kwam uit in 2016. De band had onder ander hits met Riddles, Streets, Sorry en Do I Ever.

Kaarten voor de clubtour zijn vanaf vrijdag 21 april te koop.