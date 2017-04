Edison Oeuvreprijs voor jazzsaxofonist Joshua Redman

Redman wordt een van de meest consistente bandleiders in het jazzgenre genoemd en is met zijn eigen kwartet een van de meest succesvolle combinaties van de afgelopen twee decennia, aldus de organisatie. Hij heeft vier Grammy-nominaties op zijn naam staan.

De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en valt uiteen in drie categorieën: Edison Pop, Klassiek en Jazz/World. Redman mag zijn beeldje op 30 juni tijdens Edison Jazz/World 2017 in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam in ontvangst nemen. Samen met het New Rotterdams Jazz Orchestra zal hij ook een selectie van zijn oeuvre ten gehore brengen.