Harry Styles brengt op 12 mei soloalbum uit

De 23-jarige zanger plaatste op Twitter een lijstje van tien nummers die op het album komen te staan, waaronder zijn nieuwste single Sign of the times.

Dat de One Direction-zanger aan solomateriaal werkt, is geen nieuws. Nadat One Direction afgelopen zomer had aangekondigd een pauze te nemen, werd in juni duidelijk dat hij zijn handtekening onder een platencontract had gezet.

De boyband is sinds januari tijdelijk uit elkaar, zodat de vier overgebleven leden ook kunnen werken aan hun solocarrière. Liam Payne werd onlangs vader van een kind die hij samen met zangeres Cheryl kreeg, Niall Horan werkt achter de schermen voor verschillende artiesten en Louis Tomlinson nam een nummer op met Steve Aoki.

Zayn Malik, die de boyband eerder al definitief verliet, heeft succes met nummers waaronder Pillow Talk en een duet met Taylor Swift voor de film 50 Shades Darker.