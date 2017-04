"Het is Proosten, maar dan met een paar leuke aangepaste regels", legde de Brabant-zanger uit in een vlog. Zo zingt Meeuwis in de speciale Koningsdagversie: "Laten we toosten op de koning, laat de koning Tilburg vieren, want we vieren dat hier samen, en samen dat zijn wij."

Het is de bedoeling dat heel Tilburg op Koningsdag uit volle borst met Guus meezingt.