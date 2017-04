Ed Sheeran schikt in plagiaatzaak Photograph

Songwriters Thomas Leonard en Martin Harrington klaagden Sheeran vorig jaar aan en eisten bijna 18 miljoen euro van de zanger aan auteursrechten.

De advocaat van het schrijversduo bevestigde aan de BBC dat Sheeran en de aanklagers tot een overeenkomst zijn gekomen. Wat de partijen precies zijn overeengekomen is niet bekendgemaakt.

Het managementteam van Sheeran heeft nog niet gereageerd op de schikking in de plagiaatzaak.

Refrein

De schrijvers van Amazing stellen dat het refrein van Photograph 39 noten heeft die identiek zijn aan het refrein van Amazing. De overeenkomsten zijn op het eerste gehoor meteen te herkennen.

De advocaat die Ed Sheeran heeft aangeklaagd is dezelfde advocaat die de familie van Marvin Gaye vertegenwoordigde in de zaak tegen Robin Thicke vanwege het nummer Blurred Lines. In die zaak kreeg de familie van Gaye gelijk.

De rechter veroordeelde Thicke tot een boete van 5,3 miljoen dollar.

Thinking Out Loud

Een ander nummer van Gaye, Let's Get It On, zou Sheeran ook gebruikt hebben voor een nummer van de zanger. Thinking Out Loud zou teveel lijken op Gaye's klassieker. Daarvoor loopt nog een plagiaatzaak tegen Sheeran.

De rechtzaak is aangespannen door erfgenamen van Ed Townsend, die het nummer in 1973 samen schreef met Gaye. Sheeran zou volgens de aanklacht de melodie, harmonieën en ritmecomposities gekopieerd hebben.