Paul Elstak wil eigen muziek niet op begrafenis

Dat zegt Elstak in Nieuwe Revu. De 42-jarige Rotterdammer, die momenteel met Kind van de Duivel een hit heeft met Jebroer, legt uit dat zijn muziek op veel begrafenissen wordt gedraaid.

Als het aan de vrouw van Elstak, Kristel, ligt dan gaat de muziek van de dj wel gedraaid worden op zijn begrafenis. "Maar de nabestaanden mogen ook meebeslissen hé. Ik zou wel Rainbow in the Sky willen horen. Het is de hit die iedereen kent en het heeft een mooie betekenis."

"Elke keer als ik een regenboog zie, zou ik dan aan hem moeten denken. Dat vind ik een mooie symboliek", aldus Kristel. Ook Elstak erkent wel dat dit nummer nog vaak wordt gedraaid. "Als het nummer op de radio wordt gedraaid, dan lees je meteen op Twitter dat mensen de radio harder zetten. Ik denk dan: je hebt dat nummer al 350.000 keer gehoord! Maar de mensen blijven het leuk vinden."

Mixen

Volgens de dj is Rainbow in the Sky technisch gezien een lastig nummer om te draaien tijdens een set. "Je hebt een vierkwartsmaat en dan twee keer acht, en dan moet ie weer opnieuw beginnen, maar dan komt dat zinnetje And i hope to see your smile every night and day. Om te mixen is het een kutplaat, want je komt niet uit."

"Maar hij blijft wel hangen", besluit Elstak.