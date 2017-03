Amerikaanse muzikant Chuck Berry (90) overleden

Dat schrijven media als ABC News. De dood van Berry is bevestigd door de politie in Missouri.

Berry is een van de grondleggers van de moderne rockmuziek. Hij ontving een 'Grammy lifetime achievement award' in 1984 en is volgens Rolling Stone een van de beste songschrijvers uit de popmuziek.

Berry is bekend van nummers als Maybellene, Roll Over Beethoven and Johnny B. Goode, allemaal uit de jaren '50 van de vorige eeuw.

Nieuw album

Vorig jaar kondigde Berry nog een album aan, dat de naam Chuck moest gaan dragen. Het album zou dit jaar uitkomen. Het zou Berry's eerste nieuwe album in 38 jaar worden.

Het is nog onbekend waaraan Berry overleden is.

Dit bericht wordt aangevuld