Adele grote winnaar bij 59e uitreiking Grammy Awards

Adele sprak bij haar bedankspeeches meerdere malen haar bewondering uit voor Beyoncé, die volgens haar eigenlijk de Grammy voor beste album verdiend had. In totaal sleepte Adele vijf Grammy's in de wacht.

Beyoncé wist het record van meeste Grammy’s in een jaar niet te verbreken. De zangeres maakte met negen nominaties kans op de meeste awards, maar won er uiteindelijk twee. Ze kreeg een Grammy voor Lemonade dat een prijs won voor beste album in het genre urban en voor de clip bij haar nummer Formation, die volgens The Recording Academy, de organisatie achter de Grammy's, de beste video van het afgelopen jaar was.

De Grammy voor beste nieuwe artiest ging naar Chance The Rapper. Hij was de eerste artiest die een award mocht ontvangen tijdens de uitreikingsshow. Zijn album Coloring Book werd bekroond met een Grammy voor beste rapalbum.

David Bowie

David Bowie heeft postuum alle Grammy's gewonnen waarvoor hij was genomineerd. Het album Blackstar van de vorig jaar overleden zanger won de prestigieuze muziekprijzen voor het artwork en de geluidstechniek en als beste alternatieve muziekalbum. Het gelijknamige nummer van de plaat kreeg prijzen voor beste rockuitvoering en beste rocknummer.

Het Amerikaanse duo Twenty One Pilots kreeg een Grammy in de categorie beste popduo en beste groepsoptreden. De Grammy voor de beste country soloartiest ging naar Maren Morris met My Church.

James Corden

De uitreikingsshow werd gepresenteerd door James Corden. De Brit opende de avond met een ingestudeerde val van de trap, een komisch dansje en een rap. Tussen de uitreikingen door waren er onder andere optredens van Daft Punk en The Weeknd, Ed Sheeran, Beyoncé, Lukas Graham, Katy Perry, Adele, Lady Gaga en Metallica, Gary Clarke Jr., A Tribe Called Quest, Chance The Rapper en Bruno Mars.

De zichtbaar zwangere Beyoncé gaf, hoewel wat minder acrobatisch, een indrukwekkend optreden. Ze zong de nummers Love Drought en Sandcastles deels zittend, maar het publiek gaf haar na afloop een staande ovatie.

Adele, die met Hello het openingsnummer verzorgde, bracht halverwege de show ook een eerbetoon aan de in 2016 overleden zanger George Michael. De Britse zangeres herstelde zich na een "valse start", nadat ze haar versie van Fast Love had onderbroken, omdat er problemen leken te zijn met het geluid. Na afloop van het nummer was ze zichtbaar geëmotioneerd.

Ook was er een eerbetoon voor Prince, de zanger die eveneens vorig jaar overleed. Bruno Mars verzorgde dit optreden.

Concertgebouworkest

Niet alle awards werden tijdens de uitreikingsshow verdeeld. Vanwege het grote aantal categorieën (84) werden de winnaars van sommige Grammy's eerder op de dag bekendgemaakt.

Zo viel ook Justin Timberlake al vroeg in de prijzen. Zijn hit Can't Stop The Feeling!, het nummer dat hij maakte voor de film Trolls, kreeg de Grammy voor beste lied gemaakt voor visuele media. The Beatles-film Eight Days A Week - The Touring Years werd verkozen tot beste muziekfilm.

Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) heeft zondag geen Grammy-award weten te bemachtigen. In de categorie beste orkestrale uitvoering streek het Boston Symphony Orchestra met de eer. Het KCO werd genomineerd voor de uitvoering van Prokofievs Symphony No. 5 onder leiding van dirigent Mariss Jansons.