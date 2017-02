Eerbetoon Prince en George Michael tijdens Grammy Awards

De organisatie maakte woensdag bekend dat er een speciaal tribute gepland staat, maar vertelde nog niet welke muzikanten hieraan mee zullen werken.

Voorzitter van de awardshow Neil Portnow vindt het niet meer dan terecht dat er een eerbetoon voor de zangers komt omdat beide "popiconen zijn die lieten zien bijzondere muzikale geniën te zijn en een buitengewoon charisma hadden".

"Het overlijden van twee van zulke creatieve pioniers was een groot verlies voor de creatieve gemeenschap; The Recording Academy is vereerd om hun enorme nalatenschap te mogen herdenken op het Grammy-podium", voegde Portnow toe in een verklaring.

Afscheid

Prince, die al zeven keer een Grammy in de wacht sleepte tijdens zijn carrière, kwam in april vorig jaar te overlijden. Na onderzoek werd gesteld dat hij is gestorven aan een overdosis pijnstillers.

George Michael werd dood gevonden in zijn woning op eerste kerstdag. Hij kwam vermoedelijk te overlijden door hartfalen, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht.

David Bowie, die in januari 2016 stierf, werd tijdens de Grammy's dat jaar herdacht met een tribute verzorgd door Lady Gaga. Zijn laatste album Blackstar is dit jaar genomineerd voor diverse Grammy Awards.