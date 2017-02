Lady Gaga en Metallica treden samen op tijdens Grammy’s

Volgens Rolling Stone liet een fansite van Lady Gaga maandag een promotiefilmpje zien, waarin verteld wordt dat Lady Gaga en Metallica een duet gaan zingen. Rolling Stone zegt dat het nieuws hierover bevestigd is.

Eerder werd bekend gemaakt dat onder anderen Katy Perry, Chance The Rapper, Adele, Bruno Mars, The Weeknd, Daft Punk en John Legend een optreden geven. De Deense band Lukas Graham maakt zondag zijn debuut op het Grammy-podium, net als countryzangeres Kelsea Ballerini.

Dinsdag kondigde de organisatie van de Grammy Awards eveneens aan dat Demi Lovato met Andra Day, Tori Kelly en Little Big Town een hommage brengt aan de Bee Gees, omdat veertig jaar geleden de film Saturday Night Fever uitkwam.

Genomineerd

Metallica is dit jaar met Hardwired ook genomineerd voor de Grammy Beste Rocknummer. De band moet het opnemen tegen genomineerden David Bowie, Radiohead, Twenty One Pilots en Highly Suspect. Lady Gaga is dit jaar niet genomineerd, omdat haar album Joanne na de deadline van de awardshow werd uitgebracht.

Het is voor Lady Gaga niet de eerste keer dat ze een optreden geeft tijdens de Grammy’s. Afgelopen jaar stond zij met een David Bowie tribute op het podium. Metallica heeft sinds 2014 niet op het podium van de awardshow gestaan. Toen traden zij op met het nummer One.

De presentatie van de Grammy Awards is in handen van de populaire Carpool Karaoke-presentator James Corden. De show met de prijsuitreiking wordt op 12 februari gehouden in Los Angeles.