Black Sabbath speelt laatste concert

In Birmingham speelde de groep, met frontman Ozzy Osbourne, in totaal vijftien nummers. Osbourne eindigde het optreden met de eerste hit van de groep Paranoid. Dat nummer werd ook live uitgezonden op de Facebook-pagina van de band.

De 68-jarige zanger bedankte hun fans voor de steun in al die jaren. Black Sabbath's tournee The End Tour begon vorig jaar januari en deed in totaal 81 optredens wereldwijd. Onder meer Australië, Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika werden aangedaan. De band sloeg Nederland over.

Black Sabbath maakte negentien studioalbums, waarvan de laatste in 2013. Met Paranoid stond de groep hoog in de Nederlandse hitlijsten. De band trad voor het laatst in Nederland op in de Ziggo Dome in 2013.

Osbourne

De groep werd in 1968 opgericht door Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler en Bill Ward. De excentrieke Osbourne werd ontslagen uit de groep in 1979 en werd toen vervangen door de inmiddels overleden Ronnie James Dio. Osbourne nam de rol van zanger weer over in 1997.

Eind januari overleed voormalig toetsenist van Black Sabbath Geoff Nicholls. Zowel Osbourne als Iommi schreven een eerbetoon aan de toetsenist.