Gavin James dacht voor succes aan deelname talentenshow

Dat zegt hij vrijdag in een gesprek met NU.nl. Vrijdagavond treedt de zanger op bij The Voice of Holland.

"Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen meedoen aan programma's zoals The Voice, maar het was nooit mijn ambitie om aan zoiets groots mee te doen. Ik wilde - en dat wil ik nog steeds - lekker veel muziek maken, en dat ben ik gaan doen door veel op te treden in Dublin. Na een tijdje mocht ik ook buiten Dublin optreden en zo kon ik mijn carrière opbouwen."

Roem

James werd in 2012 in Ierland groot door zijn single Say Hello. Twee jaar later coverde hij het nummer The Book of Love, waarmee hij ook bekend werd over de rest van de wereld. Die plotselinge roem vindt hij niet lastig. "Ik word best vaak herkend, vooral in Ierland. Daar scheelt het dat je bijna altijd met rust wordt gelaten, Ieren zijn vrij nuchter. Als ik op de plekken kom waar meer toeristen zijn, word ik wel vaker aangesproken."

"Ik vind het helemaal niet eng als mensen naar me toekomen omdat ze mijn muziek kennen, ik vind het juist een hele eer", vertelt de singer-songwriter. "Het hoort ook bij mijn werk. Als ik het vervelend had gevonden, had ik de verkeerde business uitgekozen om in te werken."

Gavin James zingt vrijdagavond zijn nieuwste hit Nervous (The Ooh Song) bij The Voice of Holland. Het is niet zijn eerste keer in Nederland, twee jaar terug was hij hier ook al voor een optreden. "Ik ben nu een paar keer in Amsterdam geweest en het is echt een van mijn favoriete steden geworden. Als ik hier optreed, ga ik na mijn gigs graag de kroeg in om nog wat te drinken."

"Ook vind ik het leuk om met een bootje door de grachten te gaan en de stad te bekijken." Het beeld van drugscriminaliteit dat veel mensen over Nederland hebben, deelt hij niet. "Ik vind het fijn hier, de mensen zijn heel aardig en iedereen vindt het altijd erg leuk dat ik uit Ierland kom, haha."

'Rollercoaster van emoties'

Na zijn optreden in The Voice van vrijdagavond, komt de singer-songwriter in oktober weer terug naar Nederland. Vanaf 10 februari begint hij met zijn tour en treedt hij op in Ierland, Engeland en Amsterdam. Volgens Gavin James kan zijn publiek een 'muziekshow meets comedyshow' verwachten. "Het wordt een rollercoaster van emoties. Dan een lach, dan een traan. Ik vind het ook heel leuk om met mijn publiek te praten, soms wel twintig minuten lang."

"Wat ik die avond wil uitlichten, bedenk ik pas op het podium. Ik speel gewoon in op het publiek, soms pik ik er iemand uit die iets naar me roept. Ik vertel iedere keer wat anders, het is tof om plezier te maken met je fans."

Vakantie

Op dit moment werkt James aan zijn tweede album en wat singles, die hij volgend jaar hoopt uit te brengen. Maar voor die tijd maakt hij eerst zijn tour af en wil hij op vakantie. "Ik heb nog niks geboekt en ik weet ook nog niet waar ik heen wil. Een zonvakantie klinkt goed, maar ik heb rood haar en een bleke huid, dus waarschijnlijk wordt zo'n vakantie mijn dood, haha."

"Misschien ga ik wel skiën, hoewel de zon dan ook heel fel kan zijn. Zal ik anders een cruise doen? Dat heb ik nog nooit gedaan. Of weer naar Amsterdam! Goed, gelukkig heb ik nog ruim de tijd om mijn bestemming te bedenken, haha."

"Na mijn vakantie ga ik natuurlijk door met muziek maken, dat is echt iets wat ik mijn hele leven zou willen doen. Op mijn 85e nog touren? Ja, dat zou fantastisch zijn."