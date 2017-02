Concerten Ed Sheeran binnen half uur verkocht

De concertreeks draait om zijn nieuwe album ÷ (Divide) dat op 3 maart uitkomt.

Sheeran deelde eerder al de playlist van zijn derde studioalbum op internet. Daaruit bleek dat de plaat twaalf nummers bevat, waaronder Shape Of You en Castle On The Hill.

Eind 2015 kondigde de 25-jarige zanger aan voorlopig niet op te treden om even rust te nemen. In oktober 2016 stond hij echter toch in de Ziggo Dome: toen verscheen hij onaangekondigd tijdens het concert van Passenger.

Wat: concert

Waar: Ziggo Dome

Wanneer: 3 en 4 april