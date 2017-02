Blondie komt in mei met nieuw album

Dat kondigde de band rond Debbie Harry woensdag aan.

Blondie werkte twee jaar aan Pollinator met onder anderen Sia en Charli XCX. De plaat is opgenomen in de New Yorkse studio The Magic Shop, waar ook David Bowie zijn laatste twee albums opnam. Pollinator is het laatste album dat is opgenomen in de beroemde studio die vorig jaar voorgoed haar deuren sloot.

Fun, de eerste single van het album, was woensdag voor het eerst te horen op BBC Radio 2. Het nummer is een van de elf liedjes op Pollinator, het elfde studioalbum van Blondie.