Daft Punk treedt op met The Weeknd bij Grammy Awards

Het is voor het eerst sinds 2014 dat het Franse duo weer een liveoptreden geeft. De vorige keer gebeurde dat ook bij de uitreiking van de Grammy's.

Daft Punk werkte mee aan twee nummers voor het laatste album van The Weeknd, Starboy. Het laatste album van Daft Punk, Random Access Memories, verscheen in 2013.

Eerder werd bekend dat Adele gaat zingen bij de ceremonie. Zij is bovendien genomineerd voor meerdere Grammy's. Daft Punk behoort niet tot de genomineerden, The Weeknd in zekere zin wel.

Het album Lemonade van Beyoncé is namelijk genomineerd en The Weeknd is op dat album vertegenwoordigd met een gastoptreden. Hij zou technisch gezien een prijs op zijn naam kunnen zetten.