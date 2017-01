O'G3ne zingt in tweede halve finale Eurovisie Songfestival

Tijdens de loting dinsdag werd duidelijk dat Nederland optreedt in de eerste helft van de tweede finale. Een tijdsslot is nog niet bekendgemaakt.

De meidengroep bestaande uit zusjes Lisa, Amy en Shelley, staat op donderdag 11 mei in de tweede halve finale. Met welk nummer ze dat doen is nog niet bekend. In de halve finale waar de zangeressen aan mee doen, doen in totaal negentien landen mee. Aan de andere halve finale doen achttien landen mee.

Voor het eerst in vijf jaar staat Nederland in de tweede halve finale. De laatste jaren mochten achtereenvolgend Anouk, The Common Linnets, Trijntje Oosterhuis en Douwe Bob al op de eerste dag van het festival aantreden. Douwe Bob bereikte vorig jaar de finale door vijfde te worden in de eerste voorronde. In de eindronde viel de zanger met een elfde plaats net buiten de top 10.

Australië

Naast Malta en Bulgarije staan ook Estland, Zwitserland en Servië. Ook Denemarken, IJsland en Roemenië doen mee in de tweede halve finale. Australië, het enige niet Europese land dat mee doet, staat in de eerste halve finale.

België, waar Nederland vaak veel punten van ontvangt, staat in de eerste halve finale en neemt het dus niet direct op tegen Nederland.

In 2016 ging Jamala er met de winst vandoor met het protestlied 1944 over de deportatie van circa 200.000 Krim-Tataren tijdens het bewind van Josef Stalin. Ze versloeg daarmee landen als Australië en Rusland, die veel toegankelijkere popnummers hadden afgeleverd.