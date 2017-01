Camila Cabello treedt voor het eerst solo op na vertrek bij Fifth Harmony

De Amerikaans-Cubaanse Cabello heeft de single samen met rapper Machine Gun Kelly opgenomen.

Het nummer kwam al in oktober al uit, toen Cabello nog lid was van de uit X Factor afkomstige meidengroep. Haar optreden in The Ellen Generes Show was haar eerste optreden nadat ze uit Fifth Harmony is gestapt.

Op 18 december had de Amerikaans-Cubaanse haar laatste optreden met de groep. Ze zou Fifth Harmony verlaten hebben omdat ze "andere toekomstplannen" had. Volgens de overige bandleden zou Cabello voor haar vertrek al vaker niet meer komen opdagen bij verschillende groepsoverleggen.