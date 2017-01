Dua Lipa voor show naar TivoliVredenburg

De Be The One-zangeres brak door in 2015 en bracht recentelijk nog een samenwerking met de Nederlandse Martin Garrix uit, Scared to be Lonely. De zangeres met Albanese roots stond in oktober nog in Paradiso in Amsterdam.

Het debuutalbum van Lipa wordt in juni verwacht. De kaarten voor haar optreden in TivoliVredenburg gaan vanaf 3 februari in de voorverkoop.

Lipa houdt in april een minitournee door Europa. Naast Nederland doet ze ook Italië, Duitsland en Groot-Brittannië aan. Ze geeft in toaal zes concerten.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 9 april

Kaartverkoop: Vrijdag 3 februari om 10.00 uur, via Ticketmaster