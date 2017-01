Van Morrison naar North Sea Jazz en Paleis Soestdijk

Van Morrison begon zijn carrière met het spelen in verschillende groepjes, zoals The Monarchs en Them. Zijn grote doorbraak kwam pas echt toen hij als solozanger aan de slag ging.

Het nummer Brown eyed girl (1967) werd een grote hit in Nederland. Ook zijn albums Days like this, Avalon Sunset en zijn greatest hits-album Still on top scoorden goed. Van Morrison werkte in zijn loopbaan samen met onder anderen Richard Davis, Tom Jones en B.B. King.

Het laatste album van Van Morrison kwam in 2016 uit, Keep Me Singing. Die plaat wist in Nederland geen hitlijsten te halen. In 2015 stond de singer-songwriter nog in de Heineken Music Hall.

Van Morrison is een plusconcert van North Sea Jazz, wat inhoudt dat bezoekers naast een regulier ticket nog een los ticket moeten aanschaffen voor dit concert.

Line-up

Met Van Morrison wordt de line-up voor North Sea Jazz steeds completer. Eerder deze maand kondigde het jazzfestival al Jamie Lidell, Norah Jones, George Benson, Steve Winwood, Herbie Hancock en de comeback van Jamiroquai aan.

De komende maanden worden meer namen bekendgemaakt. North Sea Jazz heeft plaats op 7, 8 en 9 juli in Ahoy Rotterdam.

Paleis Soestdijk

De show op Paleis Soestdijk maakt deel uit van de Royal Park Live-optredens die tussen 6 en 9 juli worden gehouden in de tuin van het paleis. Vorig jaar stonden Damien rice, Blof en Counting Crows in de tuin van Paleis Soestdijk.

De kaartverkoop voor de Royal Park Live-shows begint 1 februari.

Wanneer: 8 en 9 juli

Waar: Paleis Soestijk (8 juli), North Sea Jazz Festival (9 juli)

Kaartverkoop: Verkoop North Sea Jazz al begonnen, Royal Park Live begint op woensdag 1 februari om 10.00 uur via de website van de organisatie.