Recensieoverzicht: 'Publiek van Drake blijft bij de les'

Telegraaf - geeft geen sterren

"Hoewel Drake de enorme podia 99 procent van de tijd in zijn eentje bestierde en niet meer deed dan wat lopen met hier en daar een simpele danspas, bleef de Canadees wel tot het eind boeien. Mede dankzij de techniek uiteraard, het oog wil wat en kreeg zaterdag genoeg. Maar natuurlijk ook door de vele (club)hits die deze ex-tieneracteur na tien jaar bikkelen aan elkaar kon rijgen. "

"Grensoverschrijdende hiphop was nooit eerder zo populair als nu en Drake is de man van het moment, was de les van dit weekeinde."

Trouw - drie sterren

"Hij rapt wat schreeuwerig, maar het geluid is prima afgesteld, zijn nasale stem is goed verstaanbaar. Mooi is wanneer Drake laat horen dat hij ook best kan zingen, wanneer hij met boterzachte zangstem over uitgesponnen synthtonen glijdt tijdens 'Feel No Ways' - om dat zelf bruusk te onderbreken en er weer wat rammende beats tegenaan laat gooien. Het werkt wel: het publiek blijft voortdurend bij de les."

"Enigszins zelffeliciterend sluit dat een geoliede popshow af, waarbij zijn dankbare fans zich geen moment hebben verveeld. Waardoor je Drake bijna dat ongehoorde, onbeleefde uitstel van zijn concerten zou vergeven. Bíjna."

Volkskrant - twee sterren

"De Canadese rapper begint imponerend met een krachtig uitgevoerd Still Here van zijn alle stream-records brekende album Views. (..) Drake beweegt zich als een donkere schim over het podium en Started From The Bottom heeft precies de juiste cadans om de zaal flink in beweging te krijgen. Het geluid is meteen al optimaal, niks lijkt een topavond in de weg te staan."

"De vlammen reiken metershoog, tot aan het plafond. Je voelt de warme gloed tot achterin de zaal. Spectaculair, maar niet echt nodig. Alsof Drake bang is dat hij het op eigen kracht niet redt."

"Het is op zichzelf een lekker pittige finale, die Drake inzet. Know Yourself en Energy behoren tot zijn stevigste rapnummers. (..) Wat wil hij eigenlijk zeggen met dit afwisselend als maan en planeet Mars uitgelichte decorstuk? Hebben we daar tien dagen op moeten wachten?"

