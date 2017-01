Documentaire over Missy Elliott later dit jaar te zien

In de documentaire, waarvan de rapper een teaser deelde, zullen onder meer collega's van Elliott (45) vertellen over het talent van de artieste. Sterren als Timbaland en Pharrell Williams, met wie Elliott meerdere platen opnam, verleenden hun medewerking. Ook Elliott zelf vertelt over hoe haar muziek tot stand komt.

Het is nog niet bekend wanneer de documentaire precies te zijn zal zijn en via welk kanaal, maar in de trailer wordt bekendgemaakt dat dit in 2017 zal zijn.

De rapster en producer liet tevens haar nieuwe single I'm Better horen, die ze samen met het muziekduo Lamb maakte. Het is nog niet bekend of er een nieuw album zal volgen.

Haar laatste studioalbum The Cookbook stamt uit 2005. Daarna bleef ze jaren uit de schijnwerpers en produceerde en schreef ze muziek voor andere artiesten. In 2015 maakte ze een comeback tijdens het Super Bowl-optreden van Katy Perry.