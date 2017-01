Céline Dion geeft na tien jaar weer optreden in Nederland

De kaartverkoop voor het Engelstalige concert begint op vrijdag 3 februari.

De 48-jarige zangeres bezoekt Nederland in het kader van haar LIVE 2017-tour. Dion zal ook in Londen, Parijs en Kopenhagen optreden.

In 2016 verscheen het album Encore Un Soir, het eerste studioalbum van Dion in vier jaar tijd. In datzelfde jaar gaf Dion ook twee concerten in het Antwerpse Sportpaleis.

Sinds 2011 heeft de zangeres een zogeheten 'residency show' in Las Vegas. In het Colosseum at Caesars Palace staat Dion sinds maart 2011 zo'n zeventig keer per jaar op het podium.

Wat: concert

Waar: Gelredome, Arnhem

Wanneer: 23 juni

Voorverkoop vanaf 3 februari