Concertgebouworkest eert dirigent Leonard Bernstein

Tijdens dat eerste programma plaatst het orkest de Amerikaan Bernstein tegen de achtergrond van New York van zijn tijd. Auteur Arnon Grunberg leidt de avond in.

Het Amsterdamse orkest had veel met Bernstein (1918-1990) van doen. Hij dirigeerde het KCO in 1950 voor het eerst. Drie jaar voor zijn dood, in 1987, ging het orkest zelfs tweemaal met hem op tournee door Europa.

Het is dit jaar ook zestig jaar geleden dat het door Bernstein gecomponeerde West Side Story in première ging als musical. Vier jaar later werd de film, nu een klassieker, een internationaal succes.