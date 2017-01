Willeke Alberti wil niet meer aan Songfestival mee doen

"Nee, volstrekt uitgesloten!" bekent zij in een interview in het blad The Gay Issue. "Voor alles is een leeftijd. Ik ben te oud om daar nog eens op het podium te staan. Het is zoals het is."

De nu 71-jarige zangeres deed in 1994 mee met het lied Waar is de zon. Nederland eindigde dat jaar niet heel hoog.

Ondanks haar leeftijd zit Alberti niet stil. "Mijn agenda vult zich al tot het einde van 2017", constateert zij blij.

Gay Pride

"Daar geniet ik van. Zo sta ik in het voorjaar met Holland Zingt Hazes met mijn zoon Johnny in de Ziggo Dome. Zolang ik gezond mag blijven, doe ik wat ik kan doen."

Verder zet de zangeres zich veelvuldig in voor goede doelen. Ook is zij nog steeds actief als ambassadeur van de gay-scene. "Ik mis geen enkele Gay Pride", vertelt ze. "Ik zet er alles voor opzij in mijn agenda en kijk er elk jaar weer naar uit. Ik voel me veilig in de gay-scene."