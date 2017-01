Adele treedt op tijdens Grammy's

Ze zal een nummer ten gehore brengen van haar meest recente album 25, laat E!Online weten. Onder meer de nummers Hello en When We Were Young staan op deze cd.

Adele is bovendien genomineerd voor meerdere Grammy's. Ze maakt kans op de prijzen Album Of The Year en Record Of The Year. Ook strijdt ze mee in de categoriëen beste pop vocal album en beste pop solo optreden. Het nummer Hello maakt kans op de prijs Song Of The Year.

John Legend

De zangeres won eerder al tien Grammy's, waarvan zes in 2012.

Behalve Adele treden onder meer ook John Legend en Metallica op tijdens de uitreiking, die op zondag 12 februari plaatsvindt.

De Grammy's, de belangrijkste muziekprijzen van Amerika, worden uitgereikt in het Staples Center in Los Angeles. James Corden presenteert de muziekshow.