Gorillaz keert terug met nummer tegen Donald Trump

Het nummer is opgenomen met Benjamin Clementine, die in 2015 een Mercury Prize won.

In de videoclip is Clementine (28) te zien die vanuit de Trump Tower zingt. Ook zijn verwijzingen te zien naar de Ku Klux Klan en de Confederatievlag. Aan het einde van de video wordt ook een jodenster getoond. Op Twitter schrijft de groep: "In donkere tijden heb je iemand nodig om tegen op te kijken. Hier is een verlichtende waarheid in een donkere nacht."

Later dit jaar verschijnt mogelijk het nieuwe album van de Gorillaz. De groep van Damon Albarn en Jamie Hewlett heeft sinds 2010 geen muziek meer uitgebracht. Gorillaz werd bekend met de nummers Clint Eastwood, Feel Good Inc. en 19-2000.