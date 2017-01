René Froger denkt voorlopig nog niet aan stoppen met De Toppers

"Elke keer kan het ook weer iets beter. Hierbij luisteren we goed naar ons publiek, maar we blijven wel een beetje baas in eigen huis. Je wilt mensen toch blijven verrassen met leuke en mooie dingen", zegt Froger tegen NPO Sterren NL.

De 56-jarige zanger is trots op waar De Toppers op dit moment staan. "Mensen roepen wel steeds dat het al heel lang stand houdt, maar ik heb nu pas het idee dat we goed begonnen zijn. Het is volksvermaak, het is mijn nieuwe Koningsdag. Het nieuwe carnaval."

Volgens Froger leven veel mensen ieder jaar weer toe naar het moment dat De Toppers een concert geven. "Dat vind ik briljant. De mooiste waardering die je kunt krijgen. Je mag ook niet vergeten dat het een paar centjes kost; mensen die er echt geld voor apart zetten om bij ons te kunnen zijn. Dan mag je als zanger echt de lieve Heer op je blote knietjes bedanken."

Kerstconcert

In december werd voor de eerste keer een Toppers in Kerstconcert gehouden. Dit concert werd niet gehouden in de Amsterdam Arena, maar in Rotterdam Ahoy. De Toppers begonnen oorspronkelijk met zangers Gordon, Froger en Gerard Joling. Gordon stopte in 2011.

Joling heeft meerdere keren gezinspeeld op het einde van De Toppers, of zijn deelname aan de gelegenheidsgroep. Vorig jaar maakte hij nog een grap door te hinten op een nieuwe samenstelling. Dat bleek niet waar te zijn.

Dit jaar vinden de concerten plaats op 26 en 27 mei. Het thema is Wild West, Thuis Best. De special over Froger wordt vrijdagmiddag om 15.20 uur uitgezonden op NPO 1.