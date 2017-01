Lichaam Lambada-zangeres (63) in uitgebrande auto gevonden

De politie onderzoekt de dood van de artiest die naar het zich laat aanzien door overvallers is vermoord.

Ze is omgekomen in Saquarema, een gemeente ten oosten van de stad Rio de Janeiro. Braz, die 63 jaar oud werd, had daar een huis. Volgens mediaberichten zijn meerdere mannen haar woning binnengedrongen, voor de uitgebrande auto niet ver van het huis werd gevonden. In de woning is brand gesticht.

Braz werd in 1953 in Rio geboren als dochter van musici en verkreeg wereldfaam met de Braziliaans-Franse groep Kaoma. Ze was de zangeres van Kaoma van 1989 tot 1999. Ze heeft wereldwijd naar schatting 25 miljoen platen verkocht en verzamelde meer dan tachtig gouden en platinum platen.

Lambada

Lambada werd wereldwijd een hit. De officiële Braziliaanse naam van het nummer, Chorando se foi (Huilend ging ze weg), verwijst naar de Boliviaanse en daarmee Spaanstalige oorsprong. Het nummer is gebaseerd op Llorando se fue van de folkloristische groep Los Kjarkas.