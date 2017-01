Paul McCartney klaagt Sony aan om muziekrechten Beatles

De oud-Beatle claimt de nummers terug op basis van een bepaling in het Amerikaanse auteursrecht, die mogelijk maakt dat rechten na bepaalde tijd kunnen worden teruggevorderd. Het eerste nummer waar de 74-jarige muzikant aanspraak op maakt is Love Me Do in oktober 2018. De rest van de collectie zou in de jaren daarna kunnen volgen, eindigend in 2026.

McCartney spant de rechtszaak aan, zodat gegarandeerd kan worden dat de overdracht niet kan worden verlengd. Hiervoor wil hij een gerechtelijke verklaring hebben.

McCartney probeert al lange tijd beslag te leggen hits die hij schreef met John Lennon tussen 1962 en 1971. Advocaten hebben Sony herhaaldelijk gevraagd om de rechten terug te geven, maar het bedrijf weigerde dit.

Teleurgesteld

Sony kocht de rechten van de erven van Michael Jackson, nadat de zanger in 2009 overleed. De platenmaatschappij had maar liefst 750 miljoen dollar over voor de rechten van duizenden nummers, waaronder honderden nummers van The Beatles (o.a. Yesterday, Come Together, Hey Jude). Jackson had de collectie in 1985 gekocht voor bijna 50 miljoen dollar.

Sony/ATV is teleurgesteld en spreekt van een "onnodige en voortijdige" rechtsgang. "Sony/ATV heeft het grootste respect voor Sir Paul McCartney met wie we een lange en wederzijdse relatie hebben gehad en de muziekcollectie van Lennon en McCartney hebben gekoesterd", aldus het bedrijf in een verklaring.