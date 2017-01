John Legend en Metallica treden op tijdens Grammy's

Legend heeft al tien Grammy Awards gewonnen, afgelopen jaar nog voor zijn nummer Glory uit de film Selma. In 2006 won hij Grammy's voor beste nieuwe artiest en zijn R&B-album Get Lifted.

Carrie Underwood won in 2007 de Grammy voor beste nieuwe artiest en won in de jaren daarop zeven muziekprijzen in totaal. Dit jaar is de countryzangeres genomineerd voor beste solo-optreden in haar genre. Metallica maakt dit jaar kans op een Grammy met Hardwired.

De Grammy's, de belangrijkste muziekprijzen van Amerika, worden volgende maand uitgereikt in het Staples Center in Los Angeles. James Corden presenteert de muziekshow.

Beyonc├ę is genomineerd in negen categorie├źn, waaronder die voor het beste album en het beste liedje. Ook Justin Bieber is meerdere keren genomineerd. Adele maakt in vijf categorie├źn kans op de prijs.