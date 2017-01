Martin Garrix geeft exclusief concert voor War Child

"Ik zet me graag in voor goede doelen, waarvan War Child er een is," zegt Garrix. "Ik vind het goed dat War Child wereldwijd honderdduizenden kinderen in oorlogsgebieden helpt en ik kom hier graag voor in actie."

Garrix treedt geheel belangeloos op, de volledige opbrengst van zijn show in Paradiso gaat naar War Child. Het goede doel is 'ontzettend trots' op het exclusieve optreden.

"Zijn innovatieve muziek is universeel en verbindt mensen," reageert directeur Tjipke Bergsma. "Muziek is een belangrijk onderdeel in ons werk, want het leert kinderen makkelijker hun ervaringen te verwerken en hun emoties te uiten. Met een optreden als dit hopen we veel kinderen in oorlogsgebieden te kunnen helpen."

Wat: Concert

Waar: Paradiso

Wanneer: 21 februari

Kaarten zijn hier te koop