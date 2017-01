Zanger The Kik trekt liedjes Marco Borsato niet

"Zó serieus. Ik vind Borsato een geweldige zanger, maar die teksten trek ik niet", zegt Von Raven in gesprek met Het Parool.

Borsato's teksten zouden geen enkele humor bevatten en volgens Van Raven is hij niet de enige. "(...) dat is bij al die gasten zo. Zijn ze bang dat het cabaret wordt als er ook maar iets te lachen valt? Ik vind dat een poptekst juist heel goed een grapje of een aardigheidje kan hebben."

Boudewijn de Groot

The Kik bracht recentelijk hun derde album Stad en Land uit en treden donderdag op in de Amsterdamse Paradiso. Om na te gaan of hun nieuwe werk wel goed genoeg is om uit te brengen, vraagt Van Raven zijn idool Boudewijn de Groot om raad.

"Als we een nieuwe plaat af hebben, is het eerste wat ik doe dat ding in een envelop douwen en naar Boudewijn sturen. Normaal krijg ik dan een heel uitgebreide brief terug waarin hij de plaat nummer voor nummer recenseert."

Deze keer kreeg de band het oordeel van de 72-jarige zanger in minder woorden dan normaal, maar desondanks gaf het hen een goed gevoel.

De Groot trof "ijzersterke liedjes" aan op het album: "Mooi om te horen van de man die Voor de overlevenden maakte, voor mij de beste Nederlandse plaat aller tijden."