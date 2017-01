Europese tour The 1975 wordt uitgesteld

De nieuwe Europese tourdata van The 1975 worden in de komende 48 uur bekend gemaakt. Dit meldt platenlabel Dirty Hit Records op Twitter.

De vierkoppige band bracht in februari een nieuw album uit, met de titel I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It. Dit was het vervolg op hun debuutalbum uit 2013.

The 1975 speelde al in de Melkweg, Paradiso, TivoliVredenburg en op diverse Nederlandse festivals. Tijdens de komende tour zou de band spelen in diverse steden in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika.