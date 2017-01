Run the Jewels komt in april naar Nederland

Het Amerikaanse hiphopduo begint in maart met zijn tournee door Europa. In totaal treden EI-P en Killer Mike tien keer op.

In december lanceerde het duo een nieuw album: RTJ3, dat gratis te downloaden was voor fans via hun website. De originele planning was dat de plaat pas 13 januari uit zou komen.

De tickets zijn vanaf vrijdag te bestellen via de site van Run the Jewels. Op dit moment touren ze nog door de VS.

Wat: concert

Waar: De Melkweg

Wanneer: 5 april

Koop hier je kaarten