Liesbeth List ontvangt prestigieuze Amsterdamse prijs

De 75-jarige List kreeg de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Eric van der Burg tijdens een optreden in het Concertgebouw.

Liesbeth List werd geboren op 12 december 1941 in Bandoeng, Indonesië. Ze groeide op bij pleegouders op Vlieland. Zij kwam naar Amsterdam om te studeren aan de modevakschool en zanglessen te volgen.

Later verdiepte zij zich in Franse chansons. In het nachtleven rond het Leidseplein leerde zij Ramses Shaffy kennen. Hij nodigde haar uit met hem te zingen in Shaffy Chantant.

Gouden platen

Decennialang traden zij samen op in binnen- en buitenland, maar voornamelijk in Amsterdam. Ze speelde in televisie- en toneelrollen, ontving gouden en platina platen en Edisons.

De Frans Banninck Cocq-penning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.