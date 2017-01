Recensieoverzicht: The XX maakt met derde album nieuwe start

I see you is vrijdag uitgekomen.

De Volkskrant - vier sterren (van de vijf)

"Een jungle-huppelritme, fraaie beats en een mooie open sound domineren het uitbundigste nummer dat The xx tot nu toe maakte. In nummers als A Violent Noise, komen ravebeats en andere citaten uit hedendaagse trance voorbij, maar alles blijft ingehouden, gecontroleerd en vooral herkenbaar The xx. Want de droevige stemmen zijn onverminderd op elkaar afgestemd."

Nieuwe Revue - vier sterren (van de vijf)

"Het wijde geluid van de eerste twee is overal aanwezig. Op de meeste nummers krijgen de spaarzame gitaarklanken de welbekende echo mee en zingen de twee mannen en vrouw met de ogen dicht. Het is alleen wat minder minimalistisch ingevuld, al blijft het trio nog steeds subtiel. Ja, er valt genoeg te halen op deze derde voltreffer op rij."

Oor - geeft geen sterren

"Blazers uit een synthesizer van Jamie xx heten ons jubelend welkom op I See You. Ze zetten de toon voor wat gaat volgen: veruit de meest dansbare plaat van The XX. (...) I See You is de start van een nieuw xx-hoofdstuk, dat hoor je aan alles. Een warme deken voor de koude wintermaanden."

Rolling Stone - 3,5 sterren (van de vijf)

De manier waarop de stemmen bij elkaar worden gevoegd tussen hoop en pijn voelt heel intens, alsof de zangers personages zijn in een moderne tragische romance (...) The XX is nooit zo onbewaakt geweest, zowel emotioneel als in hun muzikale ambities. En het resultaat is achtervolgend als altijd."

Los Angeles Times - geeft geen sterren

"Alles wat The XX heeft laten zien voordat het derde studioalbum I see you uitkwam, lijkt te gaan naar het idee dat deze ooit sombere electrosoultrio lichter is geworden (...) Een ding is zeker, professioneel succes heeft de romantische stress dat in alle muziek van The XX te horen is, niet ingedamd."

