Gwen Stefani en Pharrell Williams beschuldigd van plagiaat

Morrill klaagt Stefani en Williams aan, schrijft entertainmentsite The Hollywood Reporter.

Hij vindt dat Stefani en Williams, die Spark the Fire samen schreven, duidelijk gebruik hebben gemaakt van het L.A.P.D.-nummer Who’s Got My Lightah uit 1996.

Morill was zanger van de band L.A.P.D., dat later Korn werd, maar begon zijn carrière als kapper. Hij zegt dat Stefani in de jaren negentig wel eens in zijn salon is geweest, dat hij toen het nummer aan haar liet horen en haar zelfs een CD meegaf waar het opstond.

Toen hij onlangs Spark the Fire luisterde, hoorde hij zijn teksten terug en ook de manier waarop bepaalde woorden werden uitgesproken door Stefani. Ook de melodie en het ritme is volgens Morill een kopie van zijn nummer.