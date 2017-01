Jon Bon Jovi had moeite met vertrek Richie Sambora

Dat vertelt de Amerikaanse zanger aan The Financial Times. "Ik kon nauwelijks nog zingen, zelfs niet onder de douche", zegt hij daarover.

Het vertrek van Sambora kwam in 2013 niet helemaal als een verrassing. De gitarist kampte met alcoholproblemen en kwam voor een van de shows tijdens een tournee niet opdagen.

Dat Sambora uit de band verdween had een geweldige impact op Bon Jovi. "Hij was mijn broer, mijn beste vriend", zegt de rocker nu. "We waren precies hetzelfde. We schreven songs en muziek en zongen. En we vulden elkaar aan." Samen met de gitarist schreef hij de grote successen van Bon Jovi.