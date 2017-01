Ed Sheeran heeft primeur met eerste en tweede plek in Britse hitlijst

The Official Charts Company spreekt van een primeur. Shape Of You voert de Britse hitlijst aan, Castle On The Hill volgt op de tweede plek.

Sheeran bracht beide nummers, de eerste singles van zijn nieuwe plaat getiteld ÷ (divide), vorige week vrijdag uit.

Ook in Nederland heeft Sheeran een nummer 1-hit met Shape Of You. Castle On The Hill doet het iets minder goed; het lied komt deze week binnen op de vierde plaats in de 'Singles Top 100'.