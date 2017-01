'Ariana Grande zingt titelnummer nieuwe Beauty and the Beast'

De twee artiesten zouden volgens verschillende media, waaronder E Online, al in de studio zijn geweest voor opnames. Grande deelde een foto van zichzelf in de studio waarin ze Legend en de film tagde.

De film met Emma Watson en Dan Stevens in de hoofdrollen houdt vast aan het verhaal van de animatiefilm uit 1991. Volgens de entertainmentsites is het logisch dat het nummer dat Legend en Grande hebben opgenomen, dan ook een nieuwe versie is van de hit die de film destijds vergezelde.

Tale as old as time werd destijds door Céline Dion en Peabo Bryson gezongen. In de film werd het nummer gezongen door de acteurs die de stemmen van de personages inspraken.

