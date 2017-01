Rebecca Ferguson ziet af van optreden inauguratie Trump

In een verklaring legt Ferguson dinsdag uit dat zij niet zal optreden. "Ik ben de afgelopen week in een politieke discussie beland waar ik niet voor gekozen heb. Ik wilde met mijn keuze voor dit lied duidelijk maken waar tweespalt en het isoleren van bepaalde groepen toe kan leiden."

De zangeres, die meedeed aan het programma The X Factor in het Verenigd Koninkrijk, liet een week geleden via Twitter weten te zijn gevraagd. Het kamp van Trump heeft dat niet bevestigd.

"Ik wil optreden als jullie mij toestaan Strange Fruit te zingen, een nummer met historische significantie, een nummer wat lange tijd op een zwarte lijst heeft gestaan in de Verenigde Staten omdat de tekst te controversieel is", schreef Ferguson destijds.

Volgens de zangeres spreekt het nummer tot de verbeelding voor donkere mensen in de Verenigde Staten. "Dit nummer herinnert ons er aan dat liefde het enige is wat alle haat in deze wereld kan bestrijden."

Trump heeft veel moeite om artiesten te vinden die willen zingen tijdens de inauguratie. Eerder was dit nooit een probleem: bij de inauguratie van Barack Obama zong Beyoncé nog. Voor de ceremonie op 20 januari is momenteel alleen nog de zestienjarige Jackie Evancho, een van de finalisten van de 2010-editie van America’s Got Talent, bevestigd.