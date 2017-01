Toekomst kunst- en muziekpodium Vooruit Gent veilig

De totale verbouwing zal 9,5 miljoen euro gaan kosten, meldt de Belgische krant De Standaard dinsdag.

"We stelden veel problemen vast aan de gevels, de daken en het schrijnwerk", zegt architect Wouter Callebaut in gesprek met de krant.

"Er is betonrot en vorstschade. De gevels en de daken werden in 1985 een eerste keer gerestaureerd. Onze opdracht is om het monument in stand te houden. Zonder gezond monument is geen goede exploitatie mogelijk."

Het gebouw werd tussen 1980 en 2000 ook hersteld, maar die werkzaamheden blijken niet te voldoen.