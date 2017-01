Nieuwe EP en videoclip van David Bowie ter ere van verjaardag

De andere nummers op de EP zijn Lazarus, Killing a Little Time en When I Met You. De nummers werden opgenomen voor de musical Lazarus waar Bowie samen met de Belgische regisseur Ivo van Hove aan werkte, dat meldt NME.

Het zijn de laatste opnames die Bowie maakte voor hij vorig jaar op 11 januari overleed.

De videoclip is geregisseerd door Tom Hingston en is een verwijzing naar de sciencefictionfilm The Man Who Fell To Earth uit 1976 waarin Bowie de hoofdrol speelde.