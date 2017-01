Ernst Daniël Smid jaloers op succes André Rieu

Dat zegt de operazanger en presentator in een interview met De Telegraaf.

"Maar ik gun hem het succes van ganser harte. Ook al wordt er verschillend over hem gedacht. Ik vind André een fenomeen en blijf hem bewonderen."

De 63-jarige Smid tourt door het land met een operettegezelschap met een Weense show, waarin een aantal elementen waar Rieu bekend van is in voorkomen. De zanger wil nog veel leren van Rieu.

"Houd het er maar op dat we ons door hem hebben laten inspireren. Maar we zijn er nog lang niet. In vergelijking met André Rieu zijn we misschien nog iets te statisch, er moet hier en daar meer jus in komen en meer lef."