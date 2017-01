Nieuwe muziek George Michael 'deed denken aan Faith'

"De nummers waren pure pop, het kon zo op het album Faith staan", vertelt Kahane in een interview met Billboard. "De liedjes klonken alles behalve depressief. Ik dacht daarom dat hij in orde was."

Begin december nam de voormalig manager contact op met Michael nadat een gezamenlijke vriend hem hiertoe aanspoorde. De zanger was net ontslagen uit de afkickkliniek, waar hij 18 maanden doorbracht. "Ik belde George, en hij zei dat het goed met hem ging", aldus Kahane. "Hij klonk ook goed." De twee spraken af om te lunchen in januari.

Het is nog niet bekend of de nieuwe muziek van de zanger ook zal worden uitgebracht.

Hartfalen

Michael overleed thuis op Eerste Kerstdag in Goring-on-Thames in Oxfordshire. Zijn manager Michael Lippman vertelde aan The Hollywood Reporter dat de zanger is overleden aan de gevolgen van hartfalen. Dit is door de autopsie niet bevestigd. Er wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar de precieze doodsoorzaak.

Michael scoorde gedurende zijn carrière diverse hits. Het album Faith werd wereldwijd ruim 25 miljoen keer verkocht. Op dat album stonden onder meer de gelijknamige hitsingle en I Want Your Sex.