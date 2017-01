Band The Shins treedt op in Paradiso tijdens tour

Het nieuwe album Heartworms van de band komt op 10 maart uit. Dit is het eerste album van de band sinds 2012.

Onder meer het nummer Name for You, dat net is uitgebracht, zal op het album te horen zijn. Het nummer heeft volgens de band een boodschap over vrouwelijke kracht, geïnspireerd door de drie dochters van frontman James Mercer.

Tijdens de tour doet The Shins diverse steden in Noord-Amerika aan en treedt de band ook op in Parijs, Londen en Amsterdam.

Op 13 januari gaat de kaartverkoop van start.