Mariah Carey laat mislukt optreden tijdens jaarwisseling niet te zwaar wegen

"Maar ik zal zeker voorzichtiger zijn met wie ik vertrouw. Ik zal niet zomaar meer mensen buiten mijn team om vertrouwen", aldus de 46-jarige zangeres in gesprek met Entertainment Weekly.

Het optreden van Carey verliep niet zoals gepland: toen ze het tweede nummer inzette liep haar stem niet synchroon met de gestarte geluidsband. De zangeres besloot het optreden voortijdig af te kappen. Haar team sprak later de vermoedens uit dat het optreden bewust gesaboteerd werd zodat meer mensen er over zouden praten.

De nieuwjaarsshow is vernoemd naar Dick Clark, een televisie- en radiopersoonlijkheid die erg geliefd was in de Verenigde Staten. Carey kende Clark en is van mening dat hij een dergelijk fiasco nooit had laten gebeuren. "Hij had een artiest dit nooit laten doorstaan en hij had het net zo verschrikkelijk gevonden als ik."