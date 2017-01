Dat meldt MTV.

Een fragment van het nummer kwam al snel op internet terecht, iets wat waarschijnlijk nog niet de bedoeling was. "Volgens mij is de aap uit de mouw gekomen", twitterde Dua Lipa.

De samenwerking is Garrix' tweede met een internationaal bekende zangeres. Vorig jaar lanceerde hij een nummer met de Amerikaanse Bebe Rexha: In The Name Of Love.